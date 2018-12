publié le 26/12/2018 à 06:56

Le Japon a annoncé mercredi 26 décembre son retrait de la Commission baleinière internationale (CBI) dans le but de reprendre la pêche commerciale dès juillet prochain, défiant ouvertement les défenseurs des cétacés 30 ans après y avoir mis fin, du moins officiellement. En réalité, l'archipel n'a jamais complètement cessé cette pratique : il utilise en effet une faille du moratoire mis en place en 1986, qui autorise la chasse aux cétacés pour des recherches scientifiques.



Mais cette fois, il renoue publiquement avec la pêche à des fins commerciales, rejoignant ainsi l'Islande et la Norvège et s'exposant à une volée de critiques internationales de la part de gouvernements et organisations de protection des animaux. Le Japon s'abstiendra cependant d'aller chasser "dans les eaux de l'Antarctique ou dans l'hémisphère sud", a indiqué le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, lors d'un point presse.

Le gouvernement va notifier la Commission "d'ici la fin de l'année", ce qui permettra au retrait d'être effectif le 30 juin prochain. M. Suga a justifié cette décision par "l'absence de concessions de la part des pays uniquement attachés à la protection des baleines", "bien que des éléments scientifiques confirment l'abondance de certaines espèces de baleines", selon lui.

À lire également dans ce journal :

- Les stations de ski ont le sourire. Les réservations sont en effet en hausse par rapport à 2017 : de 3% pour la semaine de Noël et même de 14% pour celle du Nouvel An, selon l'ANMSM (Association nationale des maires des stations de montagne) qui a publié son observatoire des réservations pour ces fêtes de fin d'année, que RTL a pu consulter.



- Emmanuel Macron, lui, ne sera pas sur les pistes cette année. Question d'image. Après plus d'un mois de manifestations des "gilets jaunes" et une cote de popularité au plus bas, le président de la République a renoncé à ses vacances dans les Hautes-Pyrénées.



- La revente de cadeaux est un incontournable de Noël. Cette année, les Lego, le Monopoly des tricheurs, le jeu video FIFA 2019 ou encore le dernier album de Johnny Hallyday font partie des objets les plus revendus. Au rayon des livres, le Goncourt 2018 de Nicolas Mathieu est le plus revendu. Le site Ebay France attend 800.000 nouvelles annonces jusqu'à ce mercredi soir. C'est 13% de plus que l'an dernier.



- Le maire de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) Frédéric Augis (LR) a instauré un couvre-feu d'un mois pour les mineurs de moins de 17 ans dans certains quartiers de la ville, dont le centre-ville, suite à des "violences et dégradations ces dernières semaines", selon un communiqué de la ville.