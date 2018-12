publié le 26/12/2018 à 03:03

Un homme et une femme enceinte se trouvaient mardi 25 décembre dans un état grave après s'être défenestrés de leur immeuble de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) pour échapper à un incendie, selon les policiers présents sur place interrogés par l'AFP.



L'homme, qui a sauté du troisième étage, est entre la vie et la mort, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Il a été évacué à l'hôpital tout comme la femme, tombée du deuxième et "dont l'état est stabilisé"

Le feu s'est déclaré en début de soirée dans un appartement du premier étage d'un immeuble d'habitation qui en compte trois et s'est propagé très rapidement. L'incendie, qui a mobilisé une cinquantaine de pompiers et une vingtaine d'engins, a été très vite maîtrisé et a fait également "onze blessés légers dont trois enfants et un pompier", selon le porte-parole de la BSPP. Les causes et les circonstances de l'incendie sont pour l'heure inconnues.