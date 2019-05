publié le 24/05/2019 à 06:53

Les sondages peuvent se tromper, la preuve avec les premières estimations des Européennes aux Pays-Bas. Les Néerlandais ont voté jeudi 23 mai et les travaillistes l'ont emporté alors que les instituts les plaçaient en troisième position. Les Britanniques aussi se sont rendus aux urnes, mais les résultats ne seront dévoilé que dimanche. Ce vendredi 24 mai, ce sont les Irlandais qui sont appelés à voter et le pays s'inquiète des conséquences du Brexit.



Pour l'Irlande, le Brexit serait en effet synonyme du rétablissement de la frontière entre le Nord et le Sud et l'économie du pays pourrait en pâtir. Dans le comté du Donegal , limitrophe à l'Ouest de l'Irlande du Nord, les échanges sont quotidiens. Les échanges commerciaux entre les deux Irlande représentent près de 40 millions d'euros par an et personne ne peut dire quels seront ces résultats dans six mois.

Un entrepreneur local a créé une entreprise de matériel électrique et n'évoque pas le Brexit avec le sourire : "Avec une frontière fermée ce sera compliqué pour tout le monde, idem pour les affaires avec le Brexit. Il va y avoir des taxes et des problèmes de TVA". Une inquiétude partagée dans la région. À Letterkenny, à 20 kilomètres de la frontière, la présidente de la chambre de commerce décrit un avenir incertain. "Avec le Brexit les règles peuvent changer pour le commerce, les produits. Il risque d'y avoir des douanes. Nous n'avons pas peur mais nous sommes préoccupés", indique-t-elle.

À écouter également dans ce journal

Casino - L'actionnaire du groupe Casino se place en procédure de sauvegarde. Le propriétaire des supermarchés du même nom mais aussi de Monoprix, Franprix ou encore Géant doit renégocier sa dette pharaonique.



Nordhal Lelandais - Le père de Thomas, retrouvé mort en 2015 en Savoie, en appelle aux enquêteurs. Son fils de 18 ans sortait d'une boîte de nuit à une trentaine de kilomètres de la commune où habitait le suspect des meurtres de Mayëlis et d'Arthur Noyer. Il réclame des vérifications.





Football - Fin de la saison de Ligue 1, ce vendredi 24 mai, dans une ambiance tendue. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a été mis en examen pour corruption active. Seul enjeu ce soir, la 18ème place qui donne accès au barrage pour le maintien. Ça se joue entre Amiens, Caen et Dijon.