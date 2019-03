publié le 11/03/2019 à 05:55

L'appareil de la compagnie Ethiopian Airlines devait rejoindre le Kenya, mais il s'est écrasé peu après le décollage d'Addis-Abeba (Ethiopie). Il n'y a eu aucun survivant. Et parmi les 157 victimes se trouvaient 9 ressortissants français.



Les familles ont été contactées par les autorités françaises. Le Quai d'Orsay est en train d'organiser leur déplacement en Ethiopie. Les victimes françaises sont originaires de six départements différents, mais on ignore encore précisément leur identité.

Parmi les passagers du vol, figurent des touristes, des employés de société, des fonctionnaires internationaux. La conférence annuelle du Programme des Nations Unies pour l'environnement s'ouvre en effet ce lundi 11 mars à Nairobi (Kenya).

Le parquet de Paris a ouvert une enquête, ce qui est la règle lorsqu'une catastrophe touche des ressortissants français. Selon les premiers éléments, le Boeing 737 Max 8 a décollé de l'aéroport d'Addis-Abeba à 8h38. Le pilote a fait part de difficultés peu après le décollage.



L'appareil a disparu des écrans-radars, à 8h44, soit six minutes plus tard. L'avion s'est désintégré lors du crash, creusant un immense cratère au sol. Le commandant de bord était expérimenté, avec plus de 8.000 heures de vol à son actif. La compagnie précise que le Boeing avait été livré en 2018. La dernière maintenance avait été effectuée il y a un mois à peine, le 4 février dernier.

