et AFP

publié le 10/04/2019 à 05:02

"Un scrutin présidentiel transparent et régulier". Voilà l’engagement pris par le président algérien par intérim ce mardi 9 avril dans la foulée de sa nomination. Abdelkader Bensalah a ainsi promis d'organiser sous 90 jours un élection présidentielle, malgré l'opposition de la rue.



"Citoyens, classe politique et institutions de l'Etat" sont "tenus de concourir" à la réunion de "toutes les conditions d'un scrutin présidentiel transparent et régulier", a dit Abdelkader Bensalah, nommé par le Parlement tout juste une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika sous la pression populaire.

Ce scrutin, dont tous les Algériens seront les "garants" selon Abdelkader Bensalah, permettra au peuple "d'exercer son choix libre et souverain", a-t-il affirmé, dans un discours retransmis à la TV nationale.

La rue toujours mobilisée contre le "système"

Les Algériens, qui continuent de manifester en masse pour réclamer le départ du "système", avaient clairement affiché leur refus de voir le président du Conseil de la Nation (chambre haute du Parlement), âgé de 77 ans, prendre l'intérim, comme le prévoit la constitution. Les appels à manifester et à la grève générale se sont multipliés sur les réseaux sociaux à la suite de sa nomination.