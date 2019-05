publié le 08/05/2019 à 20:53

Un jeune homme de 17 ans, armé, a retenu en otages quatre femmes mardi 7 mai dans un tabac presse de Blagnac (Haute-Garonne) pendant près de huit heures. Après avoir libéré les otages dans la soirée, le forcené a finalement été interpellé peu avant minuit.



Le preneur d'otages "était défavorablement connu pour des affaires de violences, sur les forces de l'ordre notamment, de vol, mais aussi pour sa participation en décembre à une manifestation de 'gilets jaunes', où il avait été interpellé", avait précise le procureur de Toulouse hier soir.

Invité de RTL, le chef du Raid Jean-Baptiste Dulion a raconté les coulisses de cette opération de police. "On est allé le maîtriser, mais tout en douceur", a-t-il expliqué. "Au final, il ne s'est pas rendu, mais nous l'avons interpellé sans violence puisque vu son profil on pouvait se le permettre", a-t-il ajouté.

Si l'opération a duré si longtemps c'est parce que la situation était "typiquement un cas qui pouvait se régler avec la négociation", souligne Jean-Baptiste Dulion. "Plus que l'âge, c'était le modus operandi" qui a rendu cette prise d'otages atypique.



"Il a vraiment provoqué une situation de crise", à la fois par la prise d'otages mais aussi par les coups de feu tirés (des balles à blanc, ndlr) en direction des policiers. "Au départ, on était très inquiètes, même si au final on s'est aperçu qu'il était plutôt bienveillant avec les otages".