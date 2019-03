publié le 08/03/2019 à 19:03

Elle était portée disparue depuis le week-end dernier. Le corps d'une Française de 34 ans a été retrouvé dans un jardin de Londres. Une enquête a été ouverte ce jeudi 7 mars après la découverte du corps la veille, enterré de manière "superficielle", a précisé la police britannique dans un communiqué.



La disparition de Laureline Garcia-Bertaux, 34 ans, avait été signalée après qu'elle ne se fut pas présentée à son travail lundi, a précisé la police, ajoutant que "bien que l'identification formelle n'ait pas eu lieu, la famille de Laureline a été informée".

Cette trentenaire travaillait pour l'entreprise de relations publiques Golin. Originaire d'Aix-en-Provence, elle était diplômée de l'école d'art et de design Central St Martins de Londres. Son compte Instagram la présente comme une blogueuse, styliste, designeuse, travaillant également dans le marketing digital et le cinéma.

Son ami Daniel Hugues, 27 ans, a déclaré à l'agence de presse britannique Press association qu'elle devait rencontrer un homme le dimanche soir, la veille du signalement de sa disparition.

