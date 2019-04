publié le 08/04/2019 à 13:34

Benyamin Netanyahou veut annexer les colonies israéliennes de Cisjordanie. À deux jours des élections législatives, il tente de réduire l'écart avec son rival Benny Gantz. Et face à ce duo de tête, les Arabes israéliens, qui constituent 17,5% de la population, sont désabusés.



C'est-à-dire qu'ils prennent de plein fouet les attaques de Netanyahou et des partis d'extrême droite. Dans les rues étroites de Jérusalem-Est, M. Barakat dit qu'il s'abstiendra lors du scrutin, résigné face à l'hostilité de certains partis extrémistes : "Ça ne m'intéresse pas. Même si on me payait, je ne voterai pas. Pourquoi je m'intéresserait à quelque chose qui est contre moi ?", s'interroge-t-il.

La participation est le grand enjeu pour la population arabe israélienne, qu'elle soit musulmane, chrétienne ou juive. Idriss, 63 ans, votera pour un parti de gauche qui prône la paix, et pas pour une liste arabe : "Nous, ici à Jérusalem-Est, on ne veut qu'une seule chose : c'est la paix. Une paix avec les mêmes droits pour tous", dit-il. "Netanyahou est trop dur avec les Arabes, on est transparents pour lui", poursuit-il.

Les Arabes israéliens ont un poids électoral : ils sont 13 députés sur 120, ce qui en fait la troisième force du pays. Mais contrairement à l'élection de 2015, ils se présentent divisés, avec 4 partis sur 2 listes. Ils pourraient ainsi disparaître du paysage politique.

