publié le 25/03/2019 à 08:10

Les tensions sont toujours plus fortes entre Israël et Palestine. Une roquette a frappé dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mars une maison à Mishmeret (Israël), au nord de Tel-Aviv, provoquant un incendie qui a fait cinq blessés légers, ont indiqué la police et les secours.



L'armée israélienne avait fait état auparavant de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, et une de ses porte-parole interrogée s'est refusée à tout autre commentaire. Mishmeret est situé à plus de 80 km de la bande de Gaza, une distance rarement atteinte par les roquettes tirées depuis cet endroit.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était, au moment de la frappe, à Washington où il doit rencontrer le président américain Donald Trump lundi et mardi. Il a immédiatement réagi, affirmant qu'il allait écourter son voyage et rentrer en Israël aussitôt après avoir rencontré le président américain Donald Trump.

"Une attaque criminelle a été commise contre l'État d'Israël, et nous allons y répondre avec force", a dit Benjamin Netanyahu dans une vidéo diffusée par ses services. "J'ai décidé, au vu des événements, de raccourcir ma visite aux États-Unis. Dans quelques heures, je rencontrerai le président Trump et juste après, je reviendrai en Israël pour diriger de près nos opérations", a-t-il assuré.