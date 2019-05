publié le 28/05/2019 à 13:11

Pas une minute de la journée d’Emmanuel Macron ne sera pas consacrée aux négociations. Il déjeune avec les dirigeants belges, hollandais, espagnols et portugais. Dans l’après-midi, il rencontrera les dirigeants polonais, tchèques, slovaques et le hongrois Orban. À la fin de la journée, Emmanuel Macron aura un tête-à-tête avec Angela Merkel, juste avant le dîner avec tous les chefs d’État des 27.



Il va sonder les uns, proposer à d’autres, poser des limites. C’est une journée entière de négociations, jusqu’à tard ce soir, pour des postes stratégiques, à commencer par celui de la présidence de la Commission européenne.

C’est un jeu compliqué car après le scrutin de dimanche, gauche et droite n’ont plus la majorité absolue. Ils sont obligés de composer avec les écolos et avec les libéraux d’Emmanuel Macron. C’est tout l’espoir des conseillers du président, ils estiment que le groupe d’En Marche peut être incontournable. Les cartes ont été rebattues dimanche et c’est à partir d’aujourd’hui qu’il faut en profiter.

À écouter également dans ce journal

General Electrics - General Electric a annoncé un plan social portant sur la suppression de 1.050 emplois dont 800 dans la branche turbines à gaz et 250 au sein des "services supports", sur des sites du Territoire de Belfort, ont annoncé des élus locaux dans un communiqué. "C'est plus de la moitié des salariés de l'activité gaz (...) qui vont perdre leur emploi avec cette annonce", soulignent les élus parmi lesquels figurent le maire (LR) de Belfort Damien Meslot.



Héritage Hallyday - L'héritage de Johnny Hallyday dépend-t-il de la justice française ou américaine ? Le tribunal de Nanterre se prononce ce mardi, en début d’après-midi, sur la compétence des tribunaux français. C'est un enjeu majeur pour David Hallyday et Laura Smet.



Irak - Ils sont 12 Français à être jugés dans les prochaines heures, les prochains jours à Bagdad pour appartenance au groupe État islamique. Six Français ont déjà été condamnés à mort, dont deux ce matin. La France multiplie pourtant les démarches pour leur éviter la peine capitale, interdite dans notre pays.