Limitation à 80km/h : un retour aux 90 km/h est-il possible ?

Le grand débat national va-t-il amorcer la fin de la limitation de la circulation à 80 kilomètres/heures sur les routes secondaires ? Face à 600 maires, Emmanuel Macron a déclaré : "Il n'y a pas un président de conseil départemental qui n'a pas pris ses responsabilités sur la vitesse, quand il voyait que sur une route, il y avait un problème (...) Peut-être que par le dialogue, on peut trouver quelque chose de plus pragmatique".



Une déclaration qui répond aux doute des élus, formulés dans Le Parisien. En effet, certains souhaitent revenir sur cette mesure phare du quinquennat Macron, mise en place depuis le 1er juillet. Ils demandent ainsi que ce sujet soit l’une des questions du grand débat national.

C'est donc chose faite. Plus généralement, Emmanuel Macron a assuré face aux maires que le grand débat national devait se dérouler sans "tabou". "S'il y a des questions intelligentes, des sujets que je n'ai pas vus qui émergent, ils seront aussi pris. Il ne doit pas y avoir de tabou au moment où l'on se parle", a-t-il indiqué.

Castaner laisse la porte entrouverte

Un retour aux 90 km/h est-il possible ? "Les préfets pourraient lever la mesure sur certaines routes, et la laisser sur d’autres, jugées les plus dangereuses. Aujourd’hui, la limitation à 80km/h s’applique sans distinction sur toutes les routes à double sens sans séparateur central", indique BFMTV.



Qu'en pense l'opposition ? Laurent Wauquiez, qui aussi envoyé une lettre aux Français, demande au gouvernement de "revenir sur cette mesure des 80km/h". Selon le président des Républicains, il s'agit de l"une des premières allumettes qui a mis le feu" au pays.

Un proche de Matignon au "Parisien"





Et le gouvernement dans tout cela ? L'abandon de la limitation de vitesse à 80km/h sur les routes secondaires reste une option pour le gouvernement, a indiqué Christophe Castaner dans un entretien à La Dépêche. "Nous nous sommes engagés à évaluer le résultat des 80 km/h au bout de deux ans", a rappelé le ministre de l'Intérieur, et "si cette mesure n'a servi à rien, alors oui nous pourrons revenir au 90 km/h".



"Il n’est pas question de découdre la politique mise en œuvre depuis 18 mois", explique un proche de Matignon au Parisien. "C’est vrai que cette limitation prise au nom de la sécurité publique pour sauver des vies n’a pas fait l’unanimité, ni au sein du gouvernement ni au sein de notre majorité, sans parler de l’opposition. Mais nous avons dit que nous ferons le bilan de cette mesure au bout de deux ans. Nous verrons le moment venu", ajoute-t-il.