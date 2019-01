publié le 10/01/2019 à 22:47

C'est l'image du soir. Celle de Donald Trump à la frontière mexicaine. Le président américain était présent à McAllen, l'endroit le plus au sud du Texas, pour défendre encore et toujours son projet de mur entre les deux pays. Donald Trump met la pression comme il aime à le faire pour débloquer un budget pour ériger le "mur de la discorde".



Près du Rio Grande, la rivière qui sépare les États-Unis du Mexique, le président des États-Unis est venu fiché d'une casquette "Make America Great Again", son slogan de campagne, pour défendre sa principale promesse de campagne, ce mur. Ses opposants pensent eux qu'il y a des solutions plus modernes, plus efficaces.

"Il disent qu'un mur, c'est médiéval, mais la roue aussi. La roue est plus vieille que le mur. Et je regarde toutes les voitures dehors, mêmes les plus chères et elles ont toutes des roues, pourtant c'est médiéval. Il y a des choses qui fonctionnent, rien de mieux qu'un mur !", leur répond Donald Trump.

Le président américain a d'ailleurs annoncé jeudi qu'il ne se rendrait pas au traditionnel forum économique de Davos fixé à la fin janvier.

À écouter également dans ce journal

Accident - Les deux membres d'équipage du Mirage 2000 qui s'est écrasé mercredi 9 janvier dans l'est de la France, sont morts, annonce la ministre des Armées, Florence Parly qui se rendra vendredi sur la base aérienne de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle), où était stationné l'appareil.





Affaire Benalla - L'enquête continue en France pour le feuilleton Benalla. La commission des lois du Sénat a convoqué l'ancien collaborateur de l'Élysée, ainsi que Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian au sujet des passeports diplomatiques utilisés par Alexandre Benalla.



Justice - Ce jeudi marque l'ouverture d'un procès fleuve, celui de Medhi Nemmouche, le jihadiste français jugé pour la tuerie du musée juif de Bruxelles qui avait fait 4 morts en 2014. Un procès sous haute surveillance.



Église - À Lyon, le procès du cardinal Barbarin connaîtra son jugement finalement le 7 mars prochain. Il est jugé avec 5 autres personnes pour non dénonciation à l'époque des faits d’agressions sexuelles sur mineur.



Football - Guingamp, tombeur du PSG, recevra Monaco en demi-finale de la Coupe de la Ligue, Bordeaux se déplacera à Strasbourg. Les rencontres auront lieu les 29 et 30 janvier.