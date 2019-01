Vincent Crase (à gauche) et Alexandre Benalla (à droite) en train d'interpeller un manifestant le 1er mai 2018 à Paris

avec AFP et William Vuillez

publié le 10/01/2019 à 18:59

La commission des lois du Sénat, dans son enquête sur l'affaire Benalla, a convoqué à nouveau pour audition mercredi 16 janvier Patrick Strzoda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, et Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, puis lundi 21 janvier Alexandre Benalla et Vincent Crase, a annoncé le Sénat. En outre, la commission du Sénat a également convoqué pour audition mercredi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.



La commission du Sénat, présidée par Philippe Bas, s'était donnée 6 mois pour enquêter sur cette affaire qui a rebondi fin décembre avec la révélation de l'utilisation par M. Benalla de deux passeports diplomatiques, qu'il a finalement restitués cette semaine. Des explications ont été demandé à l’Élysée et au gouvernement le 28 décembre sur "les conditions dans lesquelles M. Alexandre Benalla a pu faire usage de passeports diplomatiques" après son licenciement en juillet.

M. Benalla avait également révélé avoir échangé des SMS avec le président de la République après son limogeage de l’Élysée ce que la présidence a confirmé pour deux messages succincts.