Des "globules translucides" ont été découvertes sur la Lune

Le rover Yutu 2 avait déjà découvert un gel à l'éclat mystérieux et un cube étrange sur la Lune depuis son arrivée en janvier en 2019. Dans les deux cas, ce n'étaient que des pierres, mais cette fois-ci, le rover de la mission Chang'e 4 a repéré des "globules translucides". On apprend cette découverte dans une étude, qui est parue samedi dans la revue Science Bulletin.

Sur les images, certes floues, on devine des petites sphères, qui ressemblent à des billes, comme posées sur la surface poussiéreuse de la face cachée de la Lune. On apprend, dans un communiqué, que c'est la caméra panoramique de Yutu 2 qui a permis de voir ces sphères qui n'avaient jamais été vues sur la Lune sous cette forme. Malheureusement, le rover n'a fait que passer, il n'a pas analysé ces globules pour en savoir plus sur leur composition. "Deux globules vitreux translucides sont reconnus le long du parcours (de Yutu 2), peut-on lire dans Science Bulletin. Aucune donnée de composition n’a été obtenue pour ces globules, mais leur morphologie particulière et leur contexte local suggèrent qu’il s’agit très probablement de verre d’impact", écrivent les auteurs de l’étude. Cette analyse pourrait permettre de comprendre l'histoire des premiers impacts sur la Lune. Les chercheurs espèrent et pensent que ces structures sont courantes sur cette face de la Lune. En effet depuis 2019, le rover n'a parcouru que 700 mètres, ce qui laisse place à l'espoir.

Les scientifiques soulignent que ce type de bille est "omniprésent dans le régolithe lunaire (la couche de poussière à la surface) et que le volcanisme et les impacts à très grande vitesse sont les principaux mécanismes de (leur) formation." Ils ont tout de même été surpris de trouver ces sphères dans la zone d'exploration de Yutu 2. Des "globules" semblables avaient été trouvés par les astronautes d'Apollo, mais ils seraient plus opaques et sombres.