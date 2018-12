publié le 21/12/2018 à 18:49

C'est un message fort. Alors que le souverain pontife prononçait ses vœux annuels à la curie romaine ce vendredi 21 décembre au matin, le pape François a assuré face aux prélats que l'Église ne détournera "plus jamais" le regard face aux "abominations" de membres du clergé ayant commis des abus sexuels.



"Il doit être clair que face à ces abominations, l’Église ne se ménagera pas pour faire tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits", a déclaré le souverain pontife.

Le pape demande à tous ceux qui "abusent des mineurs", y compris les ecclésiastiques, de se livrer eux-mêmes à la "justice humaine" et de "se préparer à la justice divine". "L'Église ne devra plus jamais chercher à ensabler ou sous-évaluer les scandales", a-t-il assuré. "C'est le choix et la décision de toute l'Église", a ajouté le souverain pontife.

À écouter également à ce journal :

Noël - L'esprit de Noël envahit les gares ce vendredi soir avec le début des vacances scolaires et des départs. 3 millions de voyageurs sont attendus par la SNCF pour le seul week-end de Noël, 8 millions sur l'ensemble des vacances scolaires. Des passagers qui se pressent déjà sur les quais.



Manifestations - Les "gilets jaunes" préparent l'Acte 6, demain, samedi 22 décembre, et ils ciblent notamment Versailles. Par précaution le château du Roi Soleil sera fermé. La manifestation devrait se tenir sur l'avenue, juste devant et dans toute la ville. Versailles redoute des débordements.





Justice - Francis Heaulme a été condamné ce vendredi 21 décembre une nouvelle fois à la perpétuité en appel pour le double-meurtre de Montigny-lès-Metz. Deux enfants de 8 ans, Cyril et Alexandre, avaient été retrouvés morts, le long d'une voie ferrée. Un crime pour lequel Patrick Dils a passé, à tort, 15 ans en prison.

La rédaction vous recommande