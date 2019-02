Le marin de la célèbre photo du baiser de Times Square est mort à 95 ans

et AFP

publié le 18/02/2019 à 23:44

Cette photo a fait le tour du monde. Le marin embrassant avec fougue une femme à New York, à l'annonce de la fin de la Seconde Guerre mondiale, est mort à l'âge de 95 ans. George Mendonsa est décédé subitement après une chute dans la nuit de samedi 16 à dimanche 17 février à Middletown, dans le nord-est des États-Unis, où il vivait avec sa femme, a déclaré sa fille au quotidien local Providence Journal.



Greta Zimmer Friedman, la femme au centre de cette photo passée à la postérité, est elle décédée en 2016 à l'âge de 92 ans.

Ce baiser de Times Square, saisit par le photographe Alfred Eisenstaedt le 14 août 1945, jour de l'annonce de la capitulation du Japon, est devenu l'image icône de la fin du conflit. Greta Zimmer Friedman, assistante dentaire alors âgée de 21 ans, est embrassée à pleine bouche par un marin de l'US Navy fou de joie sur la plus célèbre artère de Manhattan.



L'histoire de ce baiser historique

Si ce baiser est dorénavant connu à travers le monde entier, il a fallu attendre 2012 et la publication d'un livre intitulé Le baiser du marin : le mystère derrière la photo qui a symbolisé la fin de la Seconde Guerre mondiale" pour connaître l'identité des deux protagonistes.



Ce n'était pas un moment romantique Greta Zimmer Friedman Partager la citation





Et, plus surprenant encore, contrairement à ce que ce cliché avait laissé penser, le couple ne se connaissait pas avant cet instant entré dans toutes les mémoires. "Je ne suis pas sûre que c'était vraiment un baiser (...) Ce n'était pas un moment romantique. C'était juste un événement pour célébrer la fin de la guerre", avait raconté la "protagoniste", en 2005, dans un entretien archivé par le Projet historique des vétérans.



"Je n'ai pas choisi d'être embrassée. L'homme est simplement venu et m'a embrassée ou attrapée", avait-elle expliqué, ajoutant que George Mendonsa n'avait pas dit un mot avant de se pencher vers elle.