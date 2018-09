Les enfants et adolescents ont été hébergés à Dommartin dans le Rhône.

C'est une annonce plutôt discrète. Sur la page "Carnet" du journal Le Monde, huit lignes pour faire passer ce message : "La famille Marlier recherche les enfants et les adolescents juifs qu'elle a hébergés pendant la Seconde Guerre mondiale".



Dans l'édition datée du 25 septembre, la famille indique que ces enfants et ados ont été à l'époque hébergés dans le Rhône à Dommartin, petite commune au nord-ouest de Lyon. Parmi ces jeunes, la famille mentionne deux noms : celui d'une famille et celui d'une femme. Pour contacter cette famille, une adresse postale est indiquée, à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des familles ont sauvé des enfants juifs de la déportation en les hébergeant, parfois en les cachant. Parmi elles, des personnes portent le titre de Juste parmi les Nations, décerné au nom de l'État d'Israël. En France, il y a environ 2.700 Justes.

