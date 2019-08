Illustration d'un rorqual, deuxième plus grand cétacé du monde après la baleine bleue

publié le 19/08/2019 à 20:06

Vendredi 16 août, les médias locaux des Asturies, dans le nord-est de l'Espagne ont rapporté un fait pour le moins insolite. Une énorme carcasse de rorqual commun, le deuxième plus grand cétacé du monde après la baleine bleue, s'est retrouvée coincée dans la baie de Figo, à Tapia de Casariego, une zone très difficile d'accès.

Sortir l'imposante dépouille des eaux, s'est avéré bien plus compliqué que prévu. La carcasse a alors été tractée par la mer jusqu'au port de Navia à une vingtaine de kilomètres. C'est là que l'opération est devenue bien périlleuse. Une grue a tenté d'extirper l'animal de l'eau mais la dépouille de celui-ci s'est déchirée à cause de son poids trop important.

En effet si le poids de la carcasse avait été estimé à 25 à 30 tonnes, elle s'est avérée beaucoup plus lourde : environ 75 tonnes ! La grue a donc dû s'y prendre à deux fois pour repêcher l'animal. Sur place, de nombreuses familles étaient venues observer la scène et photographier l'imposante carcasse. L'opération a même été filmée et postée sur les réseaux sociaux.