Le gouvernement australien veut tuer deux millions de chats avec des saucisses

publié le 01/05/2019 à 07:02

En Australie, les chats sauvages sont la cible du gouvernement. Les autorités ont pour objectif de tuer deux millions d'entre eux d'ici 2020. Pour éradiquer le félin considéré comme nuisible, elles parachuteront des saucisses empoisonnées dans tous le pays. Une méthode vivement critiquée.



La solution proposée par l'Australie provoque en effet de nombreuses critiques. Les saucisses empoisonnées devraient agir en seulement quinze minutes. Le problème majeur c'est qu'on ignore quels animaux vont les ingérer et si les chats seront tentés ou non par la nourriture mortelle, rapporte The Independant.

Les chats sauvages sont dans la ligne de mire car, depuis leur introduction en Australie par les colons européens, ils prolifèrent et menacent les autres espèces. Ils tueraient entre 5 et 30 proies chacun par jour et seraient responsables de la mort de 649 millions de reptiles et 377 millions d'oiseaux chaque année, d'après une étude.

Proposée en 2015, la mesure avait fait réagir Brigitte Bardot qui avait écrit au gouvernement australien, demandant de ne pas participer à un "génocide animal". D'autres avaient également expliqué que les chats sauvages étaient loin d'être les seuls animaux à menacer la biodiversité, qu'il fallait surtout se pencher sur l'urbanisation ainsi que l'exploitation des forêts et des mines.