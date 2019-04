publié le 17/04/2019 à 19:57

Une mesure pour le bien-être animal. Certaines races de chats devraient prochainement être interdites à Bruxelles, rapportent les médias belges, notamment Le Soir. Le gouvernement a approuvé en première lecture un avant-projet d’arrêté visant à interdire la détention, l’élevage et la commercialisation de chats hybrides et de la race "Fold", qui présenteraient "trop de risques liés à leur comportement et à leur santé".



Les chats Fold, reconnaissables à leur tête ronde et leurs petites oreilles repliées, souffrent d'un problème génétique : l'ostéochondrodysplasie. Cette mutation entraîne, selon un communiqué de la secrétaire d’État bruxelloise en charge du Bien-être animal, "des anomalies importantes au niveau du cartilage des oreilles mais aussi de l’ensemble du squelette". Elle est également source d'importantes douleurs pour l'animal.

Les chats hybrides, essentiellement le Bengal et le Savannah, ne seraient quant à eux pas adaptés à la vie en captivité, affirme le communiqué. Leur période de gestation est différente de celle des chats domestiques. "Lors d’accouplements, le risque d’agression" serait donc "très élevé". Si la loi est votée, les propriétaires de ces chats pourront cependant les conserver jusqu'à leur mort à condition qu'ils soient stérilisés.