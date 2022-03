Le conseiller spécial de Zelensky sur RTL : "Quel salaud faut-il être pour bombarder une maternité ?"

Crédit : Handout / National Police of Ukraine / AFP

Un drame marquant qui illustre l'horreur des bombardements russes en Ukraine. Le mercredi 9 mars, la Russie bombardait à nouveau la ville portuaire de Marioupol dans le sud-est du pays. Une maternité et un hôpital pédiatrique ont notamment été touchés. Pour le président ukrainien Zelensky, il s'agit d'un "crime de guerre".

"Deux mamans ont été tuées et un bébé a perdu la vie", relate Igor Zhovkva, conseiller spécial et chef adjoint du cabinet de Volodymyr Zelensky, invité sur RTL. "Mais quel salaud, quelle bête faut-il être pour bombarder une maternité ? Pour la deuxième semaine, nous avons essayé d'organiser un corridor humanitaire mais ils ne laissent même pas les convois passer et arriver en ville", dénonce-t-il.

"Hier, il (le convoi) a été arrêté et n'a pas pu repartir parce qu'ils bombardaient Marioupol. Plus de 1.600 personnes y ont déjà été tuées mais il reste 400.000 habitants dans la ville", précise le conseiller de Zelensky. "Le président Macron devrait le rappeler chaque jour à M. Poutine et lui dire d'arrêter ce massacre sanglant", a appelé Igor Zhovkva.