La santé d'Alexeï Navalny, emprisonné à Moscou, se détériore

Alexeï Navalny a été placé en détention plusieurs fois pour avoir organisé et avoir participé à des manifestations en opposition à Vladimir Poutine. En mars 2022, il a été condamné à neuf ans d'emprisonnement et purge sa peine dans une prison haute sécurité située à l'est de Moscou.

Sa fille, Dasha Navalnaya, a qualifié sa situation d'"incroyablement difficile", samedi 29 avril, rapporte CNN. "Il se porte aussi bien qu'il le peut dans une prison russe qui n'offre pas les meilleures conditions", a-t-elle affirmé. Selon elle, les gardiens privent son père de nourriture.

Alexeï Navalny a rapporté, en début de semaine, être visé par une nouvelle "affaire terroriste" qui pourrait lui valoir des dizaines d'années de prison supplémentaires. Ce n'est pas la première fois qu'il dénonce la façon dont il est traité en prison.

En janvier 2021, quelques mois seulement après avoir survécu à un empoisonnement, Alexeï Navalny avait été placé en prison. Deux mois plus tard, l'opposant politique entamait une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention. En août 2021, il avait également dénoncé les "violences psychologiques" qu'il subissait en prison.

