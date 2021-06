publié le 08/06/2021 à 12:18

Et si l'anglais cessait d'être la langue principale des institutions européennes, et était évincé par le français ? Ce serait en tout cas l'ambition de la diplomatie française, selon le journal britannique The Telegraph. La France souhaiterait profiter de son mandat à la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, de janvier à juin 2022, pour promouvoir sa langue.

Selon un diplomate interrogé par Politico, la France investit un "budget exceptionnel et des moyens éducatifs" pour augmenter le nombre de cours de français pour les fonctionnaires de l'Europe. Des diplomates français ont également indiqué aux deux médias que d'importantes réunions du Conseil seraient menées en français, avec des comptes-rendus en français.

Les lettres de la Commission européenne qui arriveraient en anglais ne recevront pas non plus de réponse : ces dernières devront être rédigées en français.

Reste à savoir si l'usage s'imposera véritablement, alors que l'anglais est utilisé comme langue de travail depuis de nombreuses années. La France compte notamment sur le Brexit, qui a laissé Malte et l'Irlande comme seuls pays de l'Union utilisant l'anglais comme langue principale, pour faire peser le français dans la balance.