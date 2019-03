publié le 20/03/2019 à 20:02

Le bonheur est-il dans l'Hexagone ? La France n'est que le 24e pays le plus heureux au monde, d'après le classement 2019 du "World Happiness Report" publié par l'ONU ce mercredi 20 mars. La Finlande occupe la première place pour la deuxième année consécutive. Le Soudan du Sud, en proie à la guerre, se classe dernier.



En tête de classement, la Finlande est suivie du Danemark, puis de la Norvège, l'Islande, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ces pays ont satisfait l'ensemble des indicateurs : PIB par tête, soutien social, espérance de vie en bonne santé, liberté dans les choix de vie, générosité et confiance dans les dirigeants.

Les auteurs du rapport précisent que le bonheur dans le monde a reculé ces dernières années, corrélé a une montée de sentiments négatifs, dont "l'inquiétude, la tristesse et la colère, particulièrement marquées en Asie et en Afrique, et plus récemment ailleurs."

Le Soudan du Sud en fin de classement

Le Soudan du Sud arrive dernier, à la 156e place : l'ONU a récemment déclaré que 60% de la population était menacée par la faim alors que le pays est en proie à une guerre civile dans laquelle près de 400.000 personnes ont été tuées. Le Yémen (151e), l'Afghanistan (154e) et la République centrafricaine (155), aussi en guerre, figurent au bas du classement.



L'étude s'est aussi concentrée sur l'évolution des pays dans le classement. Les cinq principaux reculs depuis 2005 ont été enregistrés au Yémen, en Inde, en Syrie, au Botswana et au Venezuela.



La méthodologie utilisée consistait à demander à un échantillon de personnes venant de 156 pays différents de répondre à une série de questions sur la perception de leur qualité de vie sur une échelle de 0 à 10.