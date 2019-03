publié le 19/03/2019 à 12:37

Quelles sont les villes les plus chères du monde ? C'est ce que révèle la dernière étude semestrielle de l'Economist Intelligence Unit (EIU) publiée, ce mardi 19 mars. Et en tête du classement on retrouve notre chère capitale Paris ex æquo avec Singapour et Hong Kong (Japon). C'est dans ces trois villes que le coût de la vie est le plus élevé. La raison de ce résultat : la flambée des prix des services publics et des transports.



Zurich (Suisse), Genève (Suisse) et Osaka (Japon) les talonnent de près. Le top 10 réunit majoritairement des villes européennes et asiatiques. Singapour est la seule qui maintient son rang à la première place. Paris n'était pas arrivée en haut du classement depuis 2003.



Pour leur enquête, les chercheurs de l'EIU ont pris en compte les tarifs de quelques 160 produits et services. Parmi eux, les voitures, la nourriture et les loyers. En tout, ils ont comparé 133 villes.

Parmi les 10 villes les moins chères du monde figurent Caracas, en raison des troubles politiques au Venezuela, Damas en Syrie, Karachi au Pakistan, Buenos Aires en Argentine et New Delhi en Inde.