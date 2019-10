La Californie toujours en proie aux flammes, des milliers d'évacuation

publié le 26/10/2019 à 03:35

La Californie toujours en proie aux flammes. Les pompiers y luttaient vendredi contre plusieurs incendies. L'un d'entre eux, particulièrement violent près de Los Angeles, menace des milliers d'habitations et a déjà forcé les autorités à exiger l'évacuation d'environ 50.000 personnes.

La région de Los Angeles est en alerte rouge, au moins jusqu'à vendredi soir, avec des conditions météo propices aux incendies dans le Sud de la Californie. "Les températures, dans les 30 degrés, avec une humidité basse, vont se combiner à des vents pouvant atteindre 96 km/h pour créer des conditions favorables à un comportement extrême du feu et une propagation rapide", ont tweeté vendredi les services météo.

Un autre grand incendie continuait par ailleurs de progresser dans une région viticole située au nord de San Francisco, à près de 500 kilomètres de là. Le gouverneur de l'Etat, Gavin Newsom, est arrivé dans le comté de Sonoma, où il devait rencontrer des pompiers.

10.000 bâtiments menacés

De nombreuses écoles ont fermé leurs portes vendredi à cause de la progression du feu, ainsi qu'une autoroute très fréquentée, accentuant les bouchons déjà fréquents dans la deuxième ville des Etats-Unis.

Selon les autorités, le feu a réduit en cendres au moins six maisons. Dix mille bâtiments sont menacés par les flammes et le Cal Fire, le service des pompiers californien, a mobilisé 600 soldats du feu, six bombardiers d'eau et 100 camions pour lutter contre cet incendie qui s'est déclaré jeudi après-midi.

5% du "Kincade Fire"contenu