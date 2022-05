Jubilé d'Elizabeth II : comment Londres change de peau pour les festivités

7 jours 7 reportages se met à l'heure anglaise cette semaine, à l'occasion de la célébration du jubilé de la reine Elizabeth pour ses 70 dix ans de règne. De jeudi à dimanche 5 juin, RTL vous fait vivre cet évènement sur place. Si les festivités auront lieu dans tout le pays, l'essentiel va se concentrer dans la capitale.

C'est l'endroit parfait pour observer un Londres déjà endimanché pour le jubilé. Une des nacelles de la grande roue de London Eye a été transformée en pub des années 50, décennie du couronnement. En dégustant un gin Dubonnet, le cocktail préféré de Sa Majesté, on peut apercevoir la fameuse tour de Big Ben dénudée de ses échafaudages juste à temps pour le jubilé. "On voit la transformation. Normalement, on voit bien la grande avenue royale du Mall et le Palais. Tout est presque recouvert par des gradins et des scènes", raconte Grant Harold, un ancien majordome du prince Charles, rencontré dans une capsule de la grande roue.

Un dispositif installé pour le concert de samedi soir "Party at the Palace". Mais redescendu sur terre, l'expérience hors-sol continue en se promenant dans les rues de Londres. Des drapeaux et des fanions à gogo, notamment dans le quartier central de Seven Dials, dans lequel Charlotte tient une boutique de bijoux. "Quand on a installé la figurine en carton de la reine grandeur nature, les gens se sont précipités pour prendre des selfies et voir ce qu'elle portait : un grand collier en forme de homard rouge recouvert de cristaux", décrit-elle.

"Jubilee tea"

Car Sa Majesté est mise à toutes les sauces. À Carnaby Street, dans le quartier de Soho, un immense dessin de rue représentant un chapeau violet couvre une devanture et une partie de trottoir. Clairement le style de Sa Majesté, selon une promeneuse : "Il y a aussi un Corgi avec la couronne de reine. C'est super, on voit à quel point Londres est devenu fou !". Et même si la tête tourne un petit peu, gare aux décorations mouvantes ! Des bus à deux étages ont été repeints aux couleurs du jubilé, sans oublier ceux dans lesquels on peut visiter la capitale en buvant un "afternoon tea", rebaptisé pour l'occasion : "Jubilee tea".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info