Italie : un buraliste vole un ticket à gratter gagnant de 500.000 euros à une cliente

Il s'apprêtait à s'envoler pour les Canaries lorsqu'il a été arrêté. Un buraliste italien s'est enfui après avoir volé le ticket à gratter gagnant d'une valeur de 500.000 euros qu'une cliente lui demandait de vérifier. Après plusieurs jours de fuite, la police a affirmé ce lundi 6 septembre qu'il avait été retrouvé à l'aéroport de Rome-Fiumicino.

D'après une correspondante de RFI en Italie, une retraitée de 70 ans s'était empressée d'aller vérifier son ticket gagnant dans le bureau de tabac de Naples dans lequel elle l'avait acheté. Elle patientait lorsque le buraliste s'est retiré dans une arrière salle pour confirmer son gain sur un lecteur optique. C'est à ce moment qu'il a pris la fuite.

Les enquêteurs ont pu remonter la piste jusqu'au commerçant qui, après avoir pris la fuite, s'est rendu dans la ville de Latina, entre Naples et Rome, afin d'y déposer le ticket gagnant dans une banque dans le but de l'encaisser plus tard. Faisant les gros titres des journaux italiens, difficile pour l'homme de passer inaperçu. Il a finalement été interpellé par la police des frontières à l'aéroport romain, en possession d'un billet d'avion pour les Canaries.

Lors du contrôle, le buraliste a tout de même tenté de retourner l'affaire en sa faveur en prétextant qu'il avait l'intention de porter plainte contre une femme qui l'accusait d'avoir volé le ticket à gratter, précise un communiqué. Dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet pour vol aggravé, la licence de buraliste a été suspendue et la carte de jeu a été saisie.