Israël : un rabbin orthodoxe arrêté pour esclavagisme sur des femmes et enfants

publié le 13/01/2020 à 22:28

Il avait réduit en esclavage une cinquantaine de femmes ainsi que leurs enfants en bas âge. La police israélienne a interpellé, lundi 13 janvier, un rabbin ultra-orthodoxe qui agissait dans un complexe résidentiel de Jérusalem.

L'identité de l'homme n'a pas été dévoilée, mais la police affirme qu'il est âgé d'une soixantaine d'années. Elle assure par ailleurs qu'il restera en détention provisoire pour les sept prochains jours au minimum. En 2015, Il avait déjà été arrêté pour des soupçons similaires avant d'être relâché rapidement. Ce sont de nouveaux éléments qui ont conduit à son arrestation.

"Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les enquêteurs ont trouvé ces deux derniers mois des preuves tendant à prouver que le suspect contrôle de manière absolue la vie d'environ 50 personnes qui vivent dans un complexe résidentiel et qui sont toutes soumises à son bon vouloir et isolées de leurs familles", a indiqué la police.

Des victimes auraient moins de cinq ans

L'homme est un rabbin qui dirigeait une "communauté fermée" dans des "conditions d'esclavage", a indiqué une source policière. Il est soupçonné de "crimes divers envers les femmes et leurs enfants". Certains seraient âgés de moins de cinq ans.

Huit femmes ont elles aussi été interpellées, soupçonnées d'avoir été complices de cet homme. Les suspects sont interrogés pour des faits "d'esclavagisme" et de "harcèlement". Les femmes et leurs enfants vivaient entassés dans ce complexe résidentiel d'un quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem qui servait de "séminaire" religieux.

Une campagne contre les violences domestiques

L'homme aurait perçu l'intégralité des salaires des victimes, selon la police. Les médias israéliens ont fait part de possibles cas d'abus sexuels.



Mi-novembre, des femmes avaient déjà lancé une campagne pour alerter contre les violences domestiques des communautés ultra-orthodoxes qui représentent quelque 10 % des 9 millions d'Israéliens. Ces congrégations vivent souvent en vase clos, selon leur interprétation des prescriptions de la religion juive.