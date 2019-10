Israël : Netanyahu annonce renoncer à former un gouvernement

publié le 22/10/2019 à 03:37

Benjamin Netanyahu jette l'éponge. Après avoir tenté en vain de former un gouvernement, le Premier ministre israélien a laissé la voie à son rival Benny Gantz qui essayera à son tour de mettre fin à plus de six mois d'impasse politique. Cette annonce est un important revers pour Benjamin Netanyahu qui, après plus d'une décennie au pouvoir, entend se maintenir à la tête d'Israël, malgré une possible prochaine inculpation pour corruption.

Mais le leader de droite pourrait ne pas avoir dit son dernier mot, alors que, selon les analystes, l'ancien chef de l'armée Benny Gantz est susceptible lui aussi d'échouer à former un gouvernement d'union. Dans ce cas, le président Rivlin pourrait demander à une majorité de députés de désigner un candidat.

Reuven Rivlin a dit à plusieurs reprises qu'il ferait tout son possible pour éviter d'autres élections, qui seraient les troisièmes depuis avril, mais la poursuite de l'impasse politique pourrait les rendre inévitables.

Dans une vidéo diffusée en soirée sur Facebook, Benjamin Netanyahu a indiqué avoir "rendu son mandat pour tenter de former un gouvernement" au président Reuven Rivlin. Il a accusé Benny Gantz d'avoir fait échouer toutes ses tentatives pour former un gouvernement d'union nationale.

Benny Gantz chargé de former un gouvernement

Peu de temps après, le président Rivlin a annoncé dans un communiqué qu'il avait l'intention de mandater désormais Benny Gantz, chef du parti Bleu-Blanc, pour tenter à son tour de former un gouvernement.

Toutes les factions de la Knesset vont être informées que "le président a l'intention de transférer le mandat pour former le gouvernement, dès que possible, au président de Bleu-Blanc, le député Benny Gantz", selon le communiqué, qui a précisé que ce transfert aurait lieu jeudi.

Benny Gantz, un ancien chef de l'armée, disposera aussi de 28 jours pour remplir à bien cette tâche qui s'annonce pour lui aussi difficile. A l'issue des élections législatives du 17 septembre, Benjamin Netanyahu et Benny Gantz ont récolté respectivement les soutiens de 55 et 54 élus pour diriger le prochain gouvernement, mais sans atteindre le seuil de 61 députés leur permettant de former un gouvernement majoritaire.