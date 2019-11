publié le 31/10/2019 à 02:01

Des chercheurs ont mis la main sur un véritable trésor archéologique. Sous la ville d'Acre, au nord d'Israël, une équipe d'archéologues à découvert un réseau de tunnels, jusqu'alors inconnu, construit il y a 800 ans par des Templiers. C'est grâce à un balayage aérien d'une zone du port d'Acre que les chercheurs ont pu révéler ce vestige historique.



Aussi appelés "Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon", les Templiers se servaient de ces tunnels pour faire discrètement passer leur trésor dans le poste de garde. Cette surprenante découverte a eu lieu dans le cadre d'une nouvelle série documentaire baptisée Lost Cities, diffusée sur la chaîne National Geographic.



"Je suis en Israël à la recherche des Templiers. Ces moines guerriers sont légendaires, tout comme leur or. Au cours des croisades, les Templiers se battent pour Dieu, l’or et la gloire. Quelque part dans la ville moderne d’Acre se trouve leur centre de commandement, et peut-être même leur trésor", explique l'explorateur et le réalisateur du documentaire, Albert Lin.



Les Templiers étaient des chevaliers de l'ordre du temple, un ordre militaire et religieux chrétien. Son rôle était d'oeuvrer à l'accompagnement et à la protection des pèlerins pour Jérusalem dans un contexte de guerre sainte et de croisades.

> Underground Templar Caves ' Lost Cities with Albert Lin Date : 30/10/2019