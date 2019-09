Avigdor Lieberman a appellé mardi 17 septembre à un gouvernement d'union nationale avec le Likoud et le parti "Bleu-blanc"

publié le 18/09/2019 à 01:27

Il est le maître des alliances de cet élection. L'ancien ministre Avigdor Lieberman, chef d'un parti jugé clé pour la formation du prochain gouvernement israélien, a appelé mardi 17 septembre à constituer un gouvernement "d'union nationale" avec les partis de Benjamin Netanyahu et de Benny Gantz, au coude-à-coude à l'issue des législatives.

"Il n'y a qu'une option pour nous et c'est la formation d'un large gouvernement d'union nationale et libéral avec Israël Beitenou (son parti, ndlr), le parti Bleu-blanc et le Likoud ", a déclaré Avigdor Lieberman.

Les sondages à la sortie des urnes créditent le Likoud de Benjamin Netanyahu (droite) et le parti "Bleu-blanc" de Benny Gantz (centre) d'environ 31 à 34 sièges sur les 120 du Parlement. Avec leurs alliés traditionnels, aucun de ces deux blocs ne parviendrait à obtenir les 61 sièges nécessaires à la formation d'un gouvernement stable.



Une formation clé

La formation nationaliste laïque Israel Beiteinou d'Avigdor Lieberman, créditée de huit à dix sièges, pourrait ainsi peser sur la formation du prochain gouvernement. Les élections législatives de mardi sont les secondes en cinq mois en Israël, après le scrutin d'avril dernier qui n'avait pas réussi à déboucher sur un gouvernement.

"Nous sommes en état d'urgence économique et sécuritaire donc l'Etat a besoin d'un gouvernement large", a ajouté M. Lieberman, appelant le président israélien Reuven Rivlin à convoquer dès cette semaine MM. Netanyahu et Gantz afin de trouver un terrain d'entente.