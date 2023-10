Israël : l'utilisation de la radio pendant le Shabbat exceptionnellement autorisée

Ce vendredi 13 octobre, le rabbinat israélien a exceptionnellement autorisé les fidèles juifs à garder un poste de radio allumé pendant le jour de repos hebdomadaire de la religion juive. Cette mesure permettra aux fidèles d'entendre d'éventuelles alertes aux tirs de roquettes sur Israël.



Selon la loi religieuse juive, tout travail ou toute action créatrice d'énergie comme allumer la lumière, un poste de radio ou conduire en voiture sont interdits durant le Shabbat. Mais en raison de la guerre, plusieurs stations de radio ont annoncé qu'elles émettraient uniquement pour informer les auditeurs de consignes de sécurité. La radio pourra donc être allumée durant tout Shabbat, qui dure de vendredi avant le coucher du soleil, jusqu'à la sortie du Shabbat, samedi soir à la nuit tombée.



Le rabbinat a également demandé aux fidèles de ne pas se rendre dans des synagogues éloignées des abris et de privilégier la prière individuelle plutôt que collective en cas de risque sécuritaire.



Le ministère des Transports a annoncé que les trains, qui ne circulent pas usuellement durant Shabbat, seraient exceptionnellement en service durant le Shabbat cette semaine.

Des réservistes rapatriés gratuitement pendant Shabbat

La compagnie aérienne israélienne El Al a annoncé qu'elle allait organiser des vols "spéciaux" durant Shabbat pour ramener en Israël des réservistes situés actuellement hors du pays. Ce sont des vols gratuits, financés par des organisations américaines, selon le communiqué de la compagnie. Selon Reuters, la compagnie aérienne n'avait pas volé pendant le Shabbat depuis 1982.

Plus de 300.000 réservistes ont été appelés à servir sous les drapeaux israéliens depuis samedi dernier. Le 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque aérienne et terrestre contre Israël pendant la journée du Shabbat. Plus de 1.300 personnes ont été tuées en Israël, en majorité des civils. En représailles à l'attaque, Israël a lancé des raids aériens dévastateurs contre la bande de Gaza.