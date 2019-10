publié le 17/10/2019 à 16:18

C'est une photo qui risque de susciter la polémique. Le champion du monde 2018 Adil Rami fait encore parler de lui. Le défenseur vient de changer sa photo de profil en choisissant une photo de lui portant fièrement les couleurs de son club turc du Fenerbahçe, mais surtout en train de faire un salut militaire.

Un symbole qui aurait pu passer inaperçu sans le contexte géopolitique tendu entre la Turquie et la France. En effet depuis l'offensive militaire de la Turquie au nord de la Syrie, officiellement désapprouvée par la France, ce geste pourrait être analysé comme un soutien à l'armée truque. Après avoir été licencié avec perte et fracas de l'Olympique de Marseille, Adil Rami avait rejoint le club stambouliote au début de la saison pour un salaire de 5 millions d'euros net par an selon France Football. Il avait déclaré à l'époque : "Je ferai de mon mieux en tant que soldat de la famille Fenerbahçe".

Un champ lexical militaire une nouvelle fois malvenu a posteriori au vue de l'action militaire turque contre les Kurdes. Vendredi dernier déjà, les footballeurs de l'équipe nationale turque avaient célébré un but avec un salut militaire, lors d'un match contre l'Albanie en qualification pour l'Euro 2020.

Un responsable de l'UEFA avait alors fait savoir que la confédération européenne de football allait "examiner" la célébration des joueurs. Une célébration réitérée par les joueurs de l'équipe turque ce lundi 14 octobre lors du match qui les opposait à la France.