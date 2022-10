Iran : l'homme considéré comme "le plus sale du monde" est décédé

Amou Haji, l'homme "le plus sale du monde".

Amou Haji était un autochtone, un ermite. "L'oncle Haji", comme le surnommaient affectueusement les gens de son petit village de montagne, Dejgah, situé dans la province de Fars, vivait dans une grotte jouxtant une déchetterie et se nourrissait de carcasse d'animaux.

Son manque d'hygiène lui avait valu le surnom d'homme "le plus sale du monde". Selon les médias iraniens, Amou Haji était persuadé que s'il prenait un bain, cela exposerait son corps à la maladie. Tant et si bien qu'il ne s'est jamais lavé et avait laissé la poussière noircir son visage. La légende raconte même, qu'un jour, des jeunes du village ont voulu l'emmener à la rivière, mais le vieillard s'est enfui de la camionnette pour échapper à sa peur de la mort.

En 2013, un court documentaire intitulé "L'étrange vie d'Amou Haji" avait été réalisé sur la vie de cet homme, dont la culture et la gentillesse dénotaient avec son apparence physique. Celui-ci lui avait cependant porté préjudice puisque l'Iranien était devenu une sorte de "bête de foire", une curiosité que les gens venaient voir et parfois "caillasser".

Amou Haji est décédé des suites d'une maladie à l'âge de 94 ans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info