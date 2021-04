Irak : un hôpital pour malades de la Covid-19 brûle, au moins 23 morts

L'Irak, un des pays arabes les plus touchés par l'épidémie de Covid-19.

publié le 25/04/2021

L'Irak est en deuil ce dimanche 25 avril après la mort d'au moins 23 personnes dans la nuit, dans l'incendie d'une unité de soins intensifs pour malades de la Covid-19 de l'hôpital Ibn al-Khatib à Bagdad.

Ce sont des bouteilles d'oxygène "stockées sans respect des conditions de sécurité" qui sont à l'origine du sinistre, ont expliqué des sources médicales à l'AFP. Une épreuve de plus pour le pays de 40 millions d'habitants dont le système de santé ne s'est jamais relevé de quatre décennies de guerres à répétition.

Au beau milieu de la nuit, alors que des dizaines de proches étaient au chevet de "trente patients dans cette unité de soins intensifs" réservée aux cas les plus graves, des flammes ont gagné les étages, a rapporté une source médicale. "L'hôpital n'avait pas de système de protection contre les incendies et les faux-plafonds ont permis la propagation du feu jusqu'à des produits hautement inflammables", indique de son côté la Défense civile.

"La plupart des victimes sont mortes parce qu'elles ont été déplacées et privées de ventilateurs, tandis que d'autres ont été étouffées par la fumée", poursuit-elle. Elle a affirmé avoir pu "sauver 90 personnes sur 120 malades et proches" qui se trouvaient sur les lieux, tout en se refusant à communiquer un bilan exact des morts et des blessés.

Les cas de Covid-19 ont dépassé mercredi le million en Irak qui manque de médicaments, de médecins et d'hôpitaux mais qui, probablement en raison de sa population, l'une des plus jeunes au monde, enregistre un nombre de décès dus au Covid-19 relativement bas. Officiellement 1.025.288 Irakiens ont été contaminés depuis l'apparition en février 2020 du coronavirus dans le pays, dont 15.217 sont morts.