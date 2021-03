Les infos de 8h - Irak : le pape arrive à Mossoul, dans les décombres de l'EI

et Jonathan Griveau

07/03/2021

C'est sous très haute protection que le souverain pontife est arrivé ce dimanche à Mossoul. Il doit y rencontrer des chrétiens, là où l'organisation État islamique avait décrété son califat. Avant de repartir à Rome, il célèbrera une messe au Kurdistan irakien, à Karakoch, une ville de 20.000 habitants.

Dans les rues que va emprunter le pape François, les barrières ont été changées, les maisons ont été repeintes et sur un trottoir, deux hommes finissent de fixer des décorations dorées. Au bout de la rue, l'église al-Tahira renait de ses cendres. pillée, saccagée, incendiée par les djihadistes, l'édifice a été entièrement rénové.

Un travail colossal comme le raconte l'ingénieur irakien : "On s'est d'abord occupé de tout l'extérieur, la rue, les marches, puis on a refait la statue de Marie et une des tours qui était détruite. Il a fallu travailler très vite", dit-il. Car c'est toute une région qui s'est mobilisée pour cette reconstruction, fière de pouvoir accueillir le pape.

Vaccination - Les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers appellent d'une seule voix l'ensemble des soignants à se faire vacciner, soulignant qu'il s'agit d'un "devoir déontologique", dans une tribune publiée par Le Journal du Dimanche.

Lyon - Troisième nuit agitée dans la métropole lyonnaise. Cinq personnes ont été interpellées à Bron, près de Lyon, pour s'être attaquées à un fourgon de police, samedi 6 mars vers 18h. Trois véhicules ont également été incendiés.

Justice - Un homme de 21 ans s'est présenté au commissariat de Reims vendredi 4 mars : il a été placé en garde à vue pour l'agression d'un journaliste de 65 ans samedi dernier.