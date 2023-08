INVITÉE RTL - Mort de Prigojine : une ex-ambassadrice en Russie évoque une "vengeance de Poutine"

Evgueni Prigojine est mort dans le crash de son avion privé au nord-ouest de Moscou, d'après les informations confirmées par l'aviation russe. Dmitri Outkine, son bras droit et fondateur de la milice Wagner, était également à bord de l'appareil.

Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie, estime que la confirmation de l'information provenant de l'aviation russe "n'est peut-être pas une garantie", tout comme les confirmations des réseaux Telegram proches de Wagner. Elle estime néanmoins que sa mort reste "la version la plus probable".

Comme le dit un slogan russe, "rien n'est vrai, tout est possible". Selon l'ancienne diplomate, "tout est possible, mais la version la plus probable, c'est une vengeance par Poutine", via le FSB, les services secrets du Kremlin et l'armée de l'air.

Dans tous les cas, le timing de cette mort interroge. "Le deal avec Prigojine semblait régler la question. (...) Il n'intervenait plus en Ukraine, son rôle en Biélorussie n'était pas très clair, il n'avait plus de rôle en Russie même et on avait besoin de lui en Afrique malgré tout parce que c'était un interlocuteur direct des chefs d'État, il aura du mal à être remplacé", explique-t-elle.

Il avait des contacts et menait des activités commerciales sur le continent. En effet, Wagner constitue une sorte de "garde prétorienne" pour certains dirigeants tels que Faustin-Archange Touadéra, président de République Centrafricaine. Malgré son rôle en Afrique, Vladimir Poutine avait rencontré les dirigeants de Wagner, et voulait remplacer Prigojine par Andrey Troshev, dit "Sedoi".



Des méthodes "fréquentes"

Les Russes ne sont pas surpris de cet incident : "En dehors des soutiens directs, (...) je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'étonnement parce que les méthodes sont, en réalité, assez fréquentes". Les exemples, comme celui de Skripal au Royaume-Uni, ne manquent pas. "Il y a eu beaucoup d'oligarques qui ont été victimes de ces accidents au cours de ces derniers mois", ajoute l'ex-diplomate.

La perspective de l'élection présidentielle de mars 2024 l'année prochaine peut être un facteur explicatif. De fait, la mort de Prigojine "est un avertissement donné à tous ceux qui pourraient être tentés de se rebeller ou de se présenter contre Poutine", analyse Sylvie Bermann. Cependant, "il n'y a pas beaucoup de personnalités politiques en Russie qui auraient une chance", juge l'ancienne ambassadrice.