Et de quatre pour Donald Trump. L'ancien président des États-Unis a été inculpé, lundi 14 août, pour la quatrième fois. La justice de Géorgie reproche au milliardaire d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle 2020 sur ce territoire clé. Il avait notamment essayé de faire pression sur les responsables du scrutin. Au micro de RTL, Elisa Chelle, rédactrice en chef de la revue Politique américaine, est revenue sur les conséquences de cette nouvelle inculpation sur l'ex-président des États-Unis. La procureure souhaite un procès dans les six prochains mois.



1. Mais pourquoi la magistrate veut un procès dans un délai aussi court ?

"Derrière cette requête, il y a une volonté de déstabiliser Donald Trump", note cette spécialiste, alors que les primaires à la prochaine présidentielle vont s'ouvrir dès le début de l'année prochaine. L'ancien chef d'État a estimé que ces accusations étaient "truquées".

2. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle inculpation ?

Elle pourrait bien avoir une incidence sur son avenir politique, lui qui vise un retour à la Maison-Blanche. "Cette nouvelle mise examen le fragilise", assure Elisa Chelle.

Poursuivi par la Géorgie

Cette fois-ci, Donald Trump est poursuivi par l'État de Géorgie, et non pas par la justice fédérale.

3. Qu'est-ce que cela change pour le milliardaire ?

"Le Parti républicain, au niveau local, a un contrôle beaucoup plus important sur la procédure que si c'était au niveau fédéral. Et c'est déterminant ici", estime la rédactrice en chef de Politique américaine. Dans cette affaire, un enregistrement audio a notamment été utilisé par la justice et met en cause l'ancien président des États-Unis.

4. Avec cette inculpation, Donald Trump est-il fragilisé au sein de son propre camp ?

"Il bénéficie d'un soutien encore important dans le Parti républicain. On le crédite à 45% d'opinions favorables dans son parti, mais ça signifie aussi que la majorité absolue lui est défavorable", observe Elisa Chelle. Une situation qui pourrait arranger les autres candidats du camp républicain, comme Ron DeSantis.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info