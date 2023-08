Donald Trump inculpé : qu'est-il reproché à l'ancien président des États-Unis ?

À Atlanta, en Géorgie, un grand jury somme Donald Trump de s'expliquer face à la justice dans les dix prochains jours. Il est accusé d'avoir fait pression sur les responsables du scrutin lors de la présidentielle de 2020. C'est la quatrième inculpation pour l'ancien président des États-Unis.

Cette inculpation est peut-être la plus embarrassante parce qu'il y a un élément audio, un enregistrement que les avocats de Donald Trump auront du mal à contester. Nous sommes début janvier 2021, Donald Trump a perdu l'élection, mais ne reconnaît pas sa défaite, il appelle alors le secrétaire d'État de Géorgie. Ce dernier est chargé de l'organisation du scrutin et du décompte des voix. L'ancien président lui assène : "Tout ce que je veux qu'on fasse, c'est ça, j'ai juste besoin qu'on trouve 11.780 votes. C'est-à-dire un petit peu plus que nos adversaires". Donald Trump a beau estimer que cet appel était "parfait", il est factuellement gênant.



Ce qui est également embêtant pour lui, c'est que cette fois-ci, c'est l'état de Géorgie qui le poursuit, contrairement à l'affaire des documents ou l'attaque du Capitole, ce n'est pas la justice fédérale. Donc si Donald Trump était condamné et réélu, il n'aurait pas la main. En clair, il ne pourrait pas s'auto-amnistier.



Après cette nouvelle inculpation, Donald Trump a réagi et fustige une accusation "truquée". "Pourquoi n'ont-ils pas inculpé il y a deux ans et demi ? Parce qu'ils voulaient le faire en plein milieu de ma campagne politique. Chasse aux sorcière !", a écrit l'ex-président sur son réseau social Truthsocial. Donald Trump est actuellement en campagne pour la primaire républicaine dans le but de reconquérir la Maison Blanche en 2024.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info