INVITÉE RTL - Crise ukrainienne : "Macron a été roulé dans la farine par Poutine", affirme Pécresse

Alors qu'Emmanuel Macron s'est rendu lundi dernier à Moscou pour parler avec Vladimir Poutine sur le sujet de l'Ukraine, Valérie Pécresse a regretté l'absence de dialogue "depuis plus de trois ans" entre la France et la Russie et que le chef de l'État a attendu "une crise majeure" pour le renouer.

La candidate de Républicains à la présidentielle 2022 a affirmé que le chef de l'État a été "roulé dans la farine", par son homologue russe, malgré un dialogue qu'il fallait faire : "Emmanuel Macron a eu raison de se rendre à Moscou, mais la vérité est qu'il aurait dû y aller tous les ans, la Russie est une puissance qu'on a jetée dans les bras de la Chine", a-t-elle dit.

"Je ne veux pas faire entrer la Russie dans l'Union européenne, mais je pense que nous devrions réfléchir à une nouvelle conférence sur la sécurité de l'Europe avec les pays européens, avec la Russie", a expliqué Valérie Pécresse, justifiant cette proposition par "les tensions liées au fait que la Russie a retrouvé ses frontières du XVIIe siècle avec des pays à ses frontières affilés à l'OTAN (...) Cela crée des tensions et l'Europe doit prendre sa sécurité en main", a-t-elle martelé.