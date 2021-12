C'est une page qui se tourne pour l'Allemagne. Le nouveau chancelier Olaf Scholz succède ce mercredi 8 décembre à Angela Merkel. Birgit Holtzer, correspondante en France pour plusieurs journaux locaux allemands, détaille quelques pistes d'éclairage sur cet événement. Selon elle, Angela Merkel est avant tout une "femme de compromis". En effet la chancelière a apporté une "stabilité politique à l'Allemagne" pendant 16 ans. Elle a gouverné avec plusieurs partis de différents bords avec quasiment aucun scandale ou coup d'état.

Mais Angela Merkel incarnait aussi un certain style. Birgit Holtzer rappelle alors le calme de la chancelière : "Parfois on peut lui reprocher d'attendre très longtemps au lieu de prendre vraiment des décisions". Cependant, la correspondante ajoute : "Mais je trouve qu'elle a su installer en Allemagne une ambiance qui est plutôt sereine. Avec une culture politique qui se base plutôt sur le calme, sur le respect et sur le dialogue." Un atout évident selon la correspondante, en particulier "vu de France" glisse-t-elle.

Angela Merkel a connu 4 présidents français : Jaques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. De même familles politiques, la chancelière entretenait des liens particuliers avec Jaques Chirac et Nicolas Sarkozy. "Mais je pense que les différences entre la France et l'Allemagne dépassent un peu les bords politiques." nuance Birgit Holtzer. La correspondante note d'ailleurs que "celui avec lequel elle s'affiche le plus sereinement c'est sans doute Emmanuel Macron". Un comportement qui est d'ailleurs motivé des deux côtés selon Birgit Holtzer : "Je pense que c'est aussi la volonté d'Emmanuel Macron, de montrer cet axe franco-allemand comme un axe fort. Et de ne pas se montrer comme un contre-pouvoir de l'Allemagne."



L'Allemagne est la première puissance économique européenne. Mais c'est un bilan qu'il faut nuancer selon Birgit Holtzer. "D'une certaine manière, Angela Merkel a eu de la chance puisqu’elle a hérité de reformes dures. Notamment de l'assurance-chômage et du RSA allemand." Angela Merkel aurait alors plutôt géré une situation qui était en train de tourner avec une politique pro-entreprise, mais sans grandes réformes. La correspondante en France pour plusieurs journaux locaux allemands conclut : "Ce n'était pas une grande visionnaire mais son bilan reste très positif. Après plus d'un an de pandémie, on est presque à l'équilibre du budget avec très peu de chômage. Et ça c'est quand même grâce à sa politique !"



Une coalition va donc prendre le pouvoir pour les quatre prochaines années. Un scénario qui interroge de nombreux Français. "Notre système politique impose aux partis politiques de se mettre d'accord et c'est pas toujours facile." Un système motivé par l'histoire de l'Allemagne, selon Birgit Holtzer. "On ne veut plus d'homme fort qui décide pour tout et qui peut faire de grands ravages".