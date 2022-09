Au micro de RTL, Vladimir Fédorovski, est revenu sur le discours de Vladimir Poutine qui a officialisé l'annexion de quatre régions de l'Ukraine. Pour l'écrivain russo-ukrainien et ancien diplomate, ce discours de Vladimir Poutine marque "une rupture définitive entre la Russie et l'Occident".

Ainsi, "il y aura une réorientation de la Russie vers l'Asie", autour de la Chine et de l'Iran. pour Vladimir Fédorovski, "on n'a jamais été aussi près de l'apocalypse". En effet, il y a deux scénarii possibles : si l'Ukraine gagne, récupère les régions annexées et va jusqu'en Crimée, Vladimir Poutine "va réagir par tous les moyens". Au contraire, si le plan de Poutine se passe comme prévu, en envahissant encore plus l'Ukraine, "ce sont les Américains qui vont intervenir" car ils n'accepteront jamais la domination russe autour de la mer noire.

Pour l'ancien diplomate, "Vladimir Poutine ne bluffe pas" quand il indique qu'il défendra par tous les moyens les nouveaux territoires annexés en Ukraine. Vladimir Fédorovski déclare également que l'on ne peut pas comparer la guerre en Ukraine avec la Guerre Froide, car au temps de la Guerre Froide, "il y avait des règles".

