INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : le général Desportes craint "une montée de la violence"

Après 17 jours de combats, la situation s'enlise en Ukraine, puisque l'armée russe ne parvient plus à faire d'avancée significative. Même si ces dernières heures, ses troupes ont encore un peu plus encerclé Kiev.

Invité de RTL ce samedi 12 mars, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, pointe le manque de "discernement" de Vladimir Poutine, qui ne s'attendait "absolument pas à la résistance à laquelle il fait face". Vincent Desportes craint surtout la réaction du leader du Kremlin et s'attend à voir "une montée de la violence dans les prochains jours". Notamment, en raison de la présence supposée de la légion tchétchène et de volontaires syriens. Mais aussi en raison des sanctions imposées par les Occidentaux sur la Russie, qui vont de plus en plus peser sur le quotidien des Russes et qui entrainerait de facto selon le général des critiques de plus en plus virulents à l'égard de Vladimir Poutine, ce qu'il veut absolument éviter.

Et pour étayer ces propos au micro de RTL, Vincent Desportes s'appuie sur les dernières informations comme quoi des armes biologiques seraient utilisées en Ukraine, une thèse qui lui apparaît totalement "ridicule, car personne ne l'a fait", mais il estime que l'utilisation d'armes chimiques est, elle, possible. "Il est évident que les Russes n'ont pas détruit leur stock d'armes chimiques, comme les accords internationaux le prévoyaient", prévient-il, avant d'ajouter que dans la doctrine russe "on emploie le feu nucléaire pour gagner la bataille".