INVITÉ RTL - Crise au Royaume-Uni : le Brexit est "fondé sur un mensonge", affirme un député Renaissance

Entre la crise énergétique et une forte inflation, l'Angleterre souffre en ce moment. Mais est-ce qu'il s'agit d'une conséquence du Brexit ? Pour Benjamin Haddad, député de Paris et porte-parole des députés Renaissance à l’Assemblée nationale, "une majorité des Britanniques regrettent actuellement le Brexit" à cause de cette crise économique. Sophie Pedder, cheffe du bureau parisien de The Economist, nuance ce constat en reconnaissant que "tous les pays de l'Occident sont face à la crise à cause de la guerre en Ukraine".

Pour le porte-parole des députés Renaissance à l’Assemblée nationale, le Brexit est "fondé sur un mensonge". "L'idée que les Britanniques pouvaient avoir une meilleure relation avec l'Union européenne, qui est leur principal partenaire commercial, en dehors de l'Union Européenne avec des règles préférentielles", explique Benjamin Haddad au micro de RTL ce mardi 6 septembre.

Si Sophie Pedder contextualise le problème économique britannique en le comparant aux pays voisins elle concède aussi que la situation du pays est particulièrement alarmante. "Il faut reconnaître que le Royaume-Uni aura, l'année prochaine, le taux de croissance le moins élevé parmi tous les pays du G7", avance la cheffe du bureau parisien de The Economist. Mais Sophie Pedder cible aussi la difficulté des emplois : "Maintenant, les entreprises au Royaume-Uni ont beaucoup de mal à trouver des candidats. Les entreprises peinent et donc les prix augmentent".

"Je pense que le Brexit est une grande explication des difficultés actuelles pour l'économie britannique", assure Sophie Pedder. En effet, si le contexte géopolitique touche tous les pays, l'Angleterre fait face à un défi particulier avec une inflation qui dépasse les 10%.

Le Brexit a privé l'Angleterre de son principal partenaire, c'est-à-dire l'Europe, selon Benjamin Haddad. "Quand on est 27, ou 28, on pèse plus dans un rapport de forces commercial. On est capable d'imposer ses standards", compare le député de Paris et porte-parole des députés Renaissance à l’Assemblée nationale. Une nouvelle place que va devoir occuper la nouvelle Première ministre britannique, Liz Truss.

