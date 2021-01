Investiture de Joe Biden : la déception des complotistes

publié le 21/01/2021 à 11:28

Hier, dans son discours, Joe Biden a mis les Américains en garde contre la manipulation des faits et la distorsion d’un discours rationnel cher aux partisans de son prédécesseur. Et on ne peut pas vraiment dire que ce discours ait véritablement impacté, puisque hier, sur les réseaux sociaux américains et leurs relais européens, on pouvait lire que Joe Biden avait bien perdu l’élection.



La preuve que personne n’a voté pour lui, questionne un post Facebook partagé plus de 10.000 fois ? Il n’y a eu personne à son investiture avec des photos à l’appui. Et c’est vrai que par rapport à l’investiture de Donald Trump, 4 ans auparavant, "le 20 janvier 2021 c’est une touffe de cheveux sur un crâne chauve". Mais il y aune petite raison à cela, c’est ce qu’on appelle la Covid-19. La foule a été restreinte à cause de l’épidémie et des craintes de débordements, des spectateurs ont été remplacés par des drapeaux, l’image a fait le tour du monde.

Une nouvelle fois, l’idée de ces messages est d’évoquer des fraudes démocrates. Une intox qui tient depuis début novembre et qui a été reprise hier encore par Marion Maréchal sur BFM TV. L’ex-députée FN à affirmer à propos de l’élection américaine "il y a eu des fraudes, c'est manifeste. Est-ce qu'elles ont été suffisantes pour remettre en cause l'élection, ça je ne suis pas en mesure de vous le dire et je n'en sais rien". Une nouvelle fois, aucune fraude n’a été avérée lors du scrutin américain. Tous les recours de l’équipe Trump ont été rejetés mais le mensonge du vol de scrutin persiste et tourne en boucle chez les tenants de la conspiration.

Les complotistes ont attendu qu'il se passe quelque chose

Comme le Tour de France, ils étaient nombreux sur le bord du chemin numérique à attendre le peloton de surprises qui devait survenir lors de l’investiture de Joe Biden et puis, il ne s'est rien passé. Le journal Le Monde évoque même des partisans de QAnon, des complotistes très extrêmes et présents lors de l’invasion du Capitole le 6 janvier dernier.

Depuis des semaines, ils promettaient l’arrivée d’une tempête et la mise en place du plan. On ne sait pas de quel plan il était question mais il n'y a eu aucune tempête pendant l’investiture, ni après. Il n'y a pas eu d’arrestations ni d’émeutes, c'était donc une dure journée pour les fabricants de fausses informations .



Une intox assez absurde a connu un certain succès

Une intox a eu du succès, c'est une fanfare militaire répétant mardi sous les fenêtres de la Maison Blanche. Elle jouait le tube de Ray Charles Hit The Road Jack qui signifie "trace ta route Jack et ne reviens plus jamais". Est-ce un message à Donald Trump ? La preuve avec cette vidéo qui a fait 3 millions de vues sur Twitter et Tik Tok. La vidéo a été diffusée mardi et hier avec encore plus de succès, sauf que Jim Acosta, correspondant de CNN à la Maison Blanche, a retrouvé le vrai son de la répétition militaire et c'est une toute autre mélodie qui a été jouée.

Par contre, Donald Trump a bien quitté la base d'Andrews à Washington pour la Floride au son de YMCA des Village People. Une musique que l’on retrouvait dans ces derniers meetings, comme un message.