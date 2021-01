publié le 07/01/2021 à 07:52

Des violences ont émaillé mercredi 6 janvier la séance de certification du vote des grands électeurs à Washington. Des dizaines de militants pro-Trump ont pénétré dans le Capitole et une manifestante a été tuée. Donald Trump a tenté de ramener le calme en demandant à ces individus de rentrer chez eux, mais en martelant que l'élection avait été truquée.

Pour Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président de l'association France-Amériques, en poursuivant son "combat fou" après avoir épuisé tous les recours possibles, Donald Trump "n'a rien fait pour pouvoir apaiser" la situation, réveillant dans "les plus irréductibles une certaine haine ou agressivité" qui a mené aux incidents du Capitole.

Selon lui, le président sortant a également failli à la promesse faite lors de sa prestation de serment. "Donald Trump a juré de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. (…) Ce qui s'est passé hier et au cours de ces dernières semaines est un élément qui me fait dire qu'il n'a pas su, ou qu'il ne semble pas tout mettre en œuvre pour pouvoir protéger la Constitution des États-Unis", a déclaré Jean-Claude Beaujour.