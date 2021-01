États-Unis : Biden dénonce "l'insurrection" au Capitole

publié le 06/01/2021 à 22:50

Ce mercredi 6 janvier, le Capitole a été envahi par des manifestants pro-Trump, réunis par milliers à Washington, pour protester contre la décision du Congrès d'entériner la victoire de Joe Biden. Le candidat démocrate a lui-même réagi à ces violentes images, lors d'une allocution télévisée.

"Le travail du moment et le travail des quatre prochaines années doivent être la restauration de la démocratie, de la décence, de l'honneur, du respect, de l'état de droit. Tout simplement, la décence simple", a déclaré Joe Biden qui a dénoncé "l'insurrection" en cours au Capitole. "À travers la guerre et les conflits, l'Amérique a beaucoup souffert. Nous persisterons ici et nous vaincrons à nouveau et nous l'emporterons", a poursuivi le démocrate.

"Notre démocratie vit une agression sans précédent", a-t-il jugé, en appelant le président républicain à se rendre devant les caméras pour demander "la fin de ce siège". Ce qu'a fait Donald Trump quelques minutes plus tard, demandant à ses partisans de "rentrer chez eux".