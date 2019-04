Intrusion chez Donald Trump : une preuve de la "menace" chinoise

et AFP

publié le 06/04/2019 à 02:30

L'affaire est encore assez obscure. Le week-end dernier, alors que le président des États-Unis se trouvait dans son luxueux complexe de Mar-a-Lago, Zhang Yujing s'est introduite dans cette vaste propriété. Après avoir réussi à passer les premiers contrôles, elle a finalement être appréhendée en possession de quatre téléphones portables, d'un ordinateur, d'un disque dur et d'une clé USB contenant "un logiciel malveillant".



Elle a été inculpée pour fausses déclarations et intrusion sur un site sécurisé. Prié par la chaîne CBS de dire s'il s'agissait d'un acte d'espionnage, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a expliqué ne pas pouvoir "entrer dans les détails" d'une enquête en cours tout en assurant que les autorités s'y intéressaient de près. Il a également laissé entendre qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Il a décrit des Chinois "qui viennent" et se saisissent de "la propriété intellectuelle américaine" grâce à des "logiciels".

"Je crois que cela montre aux Américains la menace que représente la Chine, les efforts qu'ils font ici aux États-Unis, pas seulement contre des responsables gouvernementaux mais de manière plus large", a-t-il insisté. "Le président Trump est déterminé à lutter contre" le "vol de propriété intellectuelle américaine", "c'est un des sujets qui sont au cœur des négociations commerciales" avec la Chine, a-t-il ajouté.