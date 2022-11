ÉDITO - Le coup de gueule de François Lenglet sur le "bonus réparation"

Le gouvernement va mettre en place "un bonus réparation" pour tous les Français. Ce chèque servira à financer la réparation d’appareils ménagers qui ne sont plus sous garantie, à partir du 15 décembre prochain. Le montant du chèque variera en fonction de l’appareil : 10 euros pour une machine à café ou un grille-pain, 15 euros pour une perceuse visseuse ou un drone, 25 euros pour un lave-linge.





Cette intention louable va favoriser la réutilisation plutôt que l’achat systématique de produits neufs. Cela va favoriser l'économie sur les emballages, les matières premières, le carbone, autant de bonnes raisons, on est tous d’accord là-dessus. Mais cet outil est contestable et soulève plusieurs interrogations. Que vient faire l’État dans la réparation d’un drone ou d’un lave-linge ? On va bientôt devoir embaucher le chef du bureau des grille-pains à Bercy, avec son adjoint à la moulinette ? L’enfer économique est, lui aussi, pavé de bonnes intentions.

Quel est le problème ?

Pour la plupart d'entre nous, ces 20 euros sont toujours bons à prendre. Le problème, c'est qu'on ne va pas en voir la couleur. Ce bonus sera en fait versé au réparateur. Il va falloir que ces réparateurs se fassent certifier, pour avoir un label qui leur permettra de récupérer l’aide financière. Que vont faire les réparateurs ? Augmenter immédiatement leurs prix de la somme correspondante ! C’est évidemment un mécanisme inflationniste. Les allocations logement ont fait monter le prix des loyers pour les studios. En réalité, cette affaire est une subvention aux réparateurs d’électro-ménager. Tant mieux pour eux, tant pis pour nous.

En France, le même mécanisme est toujours appliqué : on prélève pour redistribuer. Ce "chèque réparation" sera d’ailleurs financé par une taxe sur les appareils neufs. Arrêtons de prélever, pour augmenter le pouvoir d’achat des Français, et laissons-les libres de choisir ce qu’ils font de leur argent. On est peut-être assez intelligent pour comprendre qu’un appareil ancien qui fonctionne bien coûte moins cher qu’un neuf et que ce choix est plus écologique. Vous en connaissez beaucoup vous des gens qui achètent un lave-linge neuf, ça vaut quand même 500 euros, rien que pour le plaisir, alors qu’ils pourraient faire réparer l’ancien ?

Un bon point néanmoins

Bonne nouvelle, ce coup de pouce va créer des emplois. D’ici peu de temps, cette nouvelle aide, comme toutes les autres, sera soumise à des conditions restrictives, elle deviendra variable en fonction du niveau de revenu, de l’exposition au soleil et de l’âge du capitaine. Comme les aides à la rénovation thermique des bâtiments qui sont devenues tellement complexes et changeantes que personne n’y comprend plus rien. Des conseillers spéciaux sont aussi apparus pour aider les demandeurs à se repérer dans le maquis administratif. En France tout finit, non pas avec des chansons, mais avec de la paperasse.

